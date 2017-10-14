Национальные вооруженные силы призывают граждан, проживающих на территории Латгалии, поступать на службу в армию. Именно в этом регионе создается новое подразделение вооруженных сил.

В январе этого года Минобороны заявила о создании нового постоянного подразделения Национальных вооруженных сил в Латгалии. Работа над его комплектацией все еще продолжается и близка к завершению.



Согласно распоряжению правительства, это подразделение должно быть сформировано до 30 октября 2018 года.



Численность контингента ограничится ротой – 150 человек. Солдат профессиональной службы планируется набрать из местных жителей, чтобы они могли работать рядом с домом и укреплять социальную среду.



Впрочем, чтобы вступить в ряды профессиональных военных, сперва необходимо пройти основной учебный курс в школе Национальных вооруженных сил в Алуксне. Там молодые бойцы научатся обращаться с оружием, тактике, работе с картой и компасом, первой помощи, технике боя и другим военным предметам.



Поскольку создание подразделения еще продолжается, вступать в его ряды призывают жителей Даугавпилса, Резекне, Прейли и близлежащих самоуправлений.