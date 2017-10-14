3 октября в Даугавпилсе начался отопительный сезон. При этом 119 домов начали отопительный сезон по заявлению, не дожидаясь решения ПЖКХ.

Первое заявление на подключение отопления было подано 1 сентября.

С 04.10.2017 выполнялись работы по развоздушиванию систем отопления. Бригады работали в усиленном режиме, заявки выполнялись ежедневно до 8 вечера. С момента начала работ по развоздушиванию до 11.10.17 было получено более 1500 устных и письменных заявлений, основная масса которых была выполнена до 6 октября.

Хотелось бы отметить основные проблемы с которыми столкнулись работники ПЖКХ :

-попадание в сарайчики, в которых находятся стояки отопления,

-попадание в квартиры на верхних этажах для развоздушивания радиаторов,

-погодные условия, при которых тепловые узлы отключались, когда температура воздуха на улице превышала +10гр. система отопления не работала, и тяжело было определить причину не греющих стояков.

После консультаций с работниками технического отдела, многие дома имеющие доверенных персон на регулировку параметров теплового узла, изменили температуру, при которой тепловой узел выключается, установив +12гр вместо стандартных. На сегодняшний день получено более 150 таких заявлений.

ПЖКХ рекомендует жителям тех домов, где на сегодняшний момент не выбран старший по дому или доверенная персона для принятия каких-либо решений по дому, в том числе и вопросов с регулировкой работы теплового узла, решить данный вопрос на общедомовом собрании собственников квартир, организовать которое помогут мастера домоуправления ПЖКХ.