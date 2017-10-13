13 октября в прямом эфире радио Alise Plus прошла еженедельная программа "Диалог с городом". На вопросы редакции и горожан ответил вице-мэр Даугавпилса Айвар Здановский.

Главные темы программы:

Бюджет на 2018 год

Карта горожанина

Бесплатное питание для школьников

Повышение зарплат директорам школ и детских дошкольных учреждений

Опера в Даугавпилсе

Финансирование спидвея

Крестьянские рынки