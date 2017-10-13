13 октября в прямом эфире радио Alise Plus прошла еженедельная программа "Диалог с городом". На вопросы редакции и горожан ответил вице-мэр Даугавпилса Айвар Здановский.
Главные темы программы:
- Бюджет на 2018 год
- Карта горожанина
- Бесплатное питание для школьников
- Повышение зарплат директорам школ и детских дошкольных учреждений
- Опера в Даугавпилсе
- Финансирование спидвея
- Крестьянские рынки
Об этих и других вопросом смотрите в записи эфира.
Программа - Диалог с городом. Гость программы - Айвар Здановский.Опубликовано Alise Plus RADIO 13 октября 2017 г.