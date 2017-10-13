12 октября на заседании городской думы депутатами было утверждено решение выплачивать стипендии медсестрам, студентам, которые получают данную специальность. Размер ее составит 1640 евро в год на каждого студента данного факультета.

В городе не хватает медсестер, поэтому необходимо стимулировать молодых людей с целью привлечения их к работе в местных медучреждениях. Согласно условиям, обучение должно проходить в Даугавпилсе, и по его окончанию специалист должен будет отработать в городском медучреждении 5 лет.