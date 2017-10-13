В связи с заменой сети контактных кабелей в рамках Европейского проекта с 18 октября по 22 октября трамваи на линии второго маршрута курсировать не будут.

От остановки "Ул. Вентспилс" до конечной остановки на Старом Форштадте будет курсировать микроавтобус (по расписанию 2-го трамвая, за исключением первого рейса). Для проезда в данном микроавтобусе будут годны билеты приобретенные на участке от ул. Бутлерова до ул. Елгавас. Также, билеты приобретенные в микроавтобусе, можно будет использовать для проезда в трамвае до ул. Бутлерова.



Предприятие „Daugavpils satiksme” просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и, по возможности, воздержаться от поездок на микроавтобусе в период времени с 7.00 до 16.00.