Вчера, 12 октября, на заседании думы депутаты утвердили составы постоянных комиссий. Как уже сообщалось ранее, к работе в комиссиях решили привлечь членов партий, которые не прошли в думу на минувших выборах. Всего свои документы подали 20 кандидатов, среди которых прославившаяся предвыборными клипами и песнями Светлана Лонска (Светка-кандидат) и экс-депутат Владислав Боярун, который был лишен мандата за незнание языка. Они однако в состав постоянных комиссий включены не были.

В результате в 11 комиссиях думы будут работать следующие специалисты:

Административная комиссия:



Рута Велика;

Юлия Мамай;

Илона Пурвина;

Игорь Понятовский;

Дзинтарс Калванс;

Санта Пупиня.



Комиссия по городскому строительству и окружающей среде:



Игорь Прелатов (председатель);

Валерий Кононов;

Санта Пупиня;

Алексей Николаев;

Ингуна Кокина;

Сергей Манченко.



Транспортная комиссия:



Игорь Прелатов;

Татьяна Волкова;

Албертс Мошанс;

Виталий Гаук;

Инта Рускуле;

Сергей Благовещенский.



Комиссия по присвоению льгот по налогу на недвижимость:



Михаил Лавренов;

Янис Дукшинскис;

Алексей Бейнар;

Татьяна Зинкевич;

Алла Мачановска;

Андрей Егоров;

Янис Лачплесис.



Комиссия по лицензированию программ обучения по интересам и образованию взрослых:



Елена Саргсяне;

Татьяна Балашова;

Наталья Кожанова;

Илзе Онзуле;

Алексей Васильев;

Валерий Макаревич;

Янис Дукшинскис.



Консультационная комиссия по делам молодежи:



Владислав Скрупский;

Эрик Лоцик;

Эвита Лукша;

Олег Калинин;

Гунита Ванага.



Комиссия по планированию здравоохранения:



Инта Вайводе;

Янина Никитина;

Айвар Здановский;

Рейнис Йокстс;

Хелена Солдатенок;

Ольга Павлова;

Анатолий Пожарский.



Жилищная комиссия:



Рихард Эйгим;

Михаил Лавренов;

Илона Бендика;

Владислав Боярун;

Янис Дукшинскис;

Евгений Рыбкин;

Ирена Шульга.



Имущественная комиссия:



Рихард Эйгим;

Валерий Кононов;

Михаил Лавренов;

Янис Островскис;

Инта Рускуле;

Язеп Ульянов.



В земельной комиссии будут трудиться:



Алексей Николаев;

Игорь Прелатов;

Инга Анцане;

Олита Упениеце;

Сергей Трошимов.



Комиссия по приватизации муниципальных жилых домов и отчуждению собственности:



Алексей Николаев;

Ирина Лине;

Эдвард Саргсян;

Янис Гирдюк;

Алексей Бейнар;

Янис Островскис;

Наталья Макушева.