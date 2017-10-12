Вчера, 11 октября, завершился прием документов от претендентов на должность руководителя Даугавпилсской полиции самоуправления. Пока получены CV от троих кандидатов. Однако, если на днях в думу придут документы датированные почтой самое позднее 11 октября, они также будут приняты.

Напомним, что возглавлявший долгие годы муниципальную полицию Владимир Гудаковский уволился после отстранения его от должности прежним мэром А. Эксниньшем и выявленных в ходе проверки в структуре нарушений. На данный момент обязанности начальника полиции исполняет заместитель руководителя Г. Каминский.