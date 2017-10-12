С 20 по 29 октября 2017 года на территории Латвийской Республики будут пребывать святые мощи новомучеников и исповедников, пострадавших и проливших свою кровь за веру Христову и Святую Церковь в годы гонений XX века.

Как сообщили в Латвийской православной церкви, 20 октября в 09:45 возле Рижского Кафедрального собора Рождества Христова состоится торжественная встреча ковчега, в котором находятся частицы святых мощей 54 святых.



Святые мощи будут пребывать в следующих городах и храмах Латвии:



1. Рига, Кафедральный собор Рождества Христова: 20 октября, 10.00 — 23 октября, 11.00



2. Вентспилс, Свято-Никольская церковь: 23 октября, 15.00 — 24 октября, 11.00



3. Лиепая, Никольский морской собор: 24 октября, 13.00 — 26 октября, 10.00



4. Даугавпилс, Кафедральный собор святых Бориса и Глеба: 26 октября, 16.00 — 28 октября, 11.00



5. Резекне, собор Рождества Пресвятой Богородицы: 28 октября, 13.00 — 29 октября, 19.00



В храмах, где будет находиться ковчег со святыми мощами, в дни их пребывания будут совершаться торжественные Литургии (по утрам) и Всенощные бдения (по вечерам).



Между утренними и вечерними службами постоянно служиться молебны.