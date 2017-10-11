Сегодня и завтра, 11 и 12 октября, посол Латвии в США Нэнси Петит посетит с официальным визитом Даугавпилс, Аглону, Дагду и Краславу.
Об этом сообщает посольство США в Латвии.
Американский посол встретится с руководителями городских дум и с населением.
В Аглоне Петит побывает в Аглонской базилике, в Даугавпилсе примет участие в мероприятии молодежной программы по развитию карьеры Start Strong, в Краславе посетит Музей истории и искусства.
Американский посол встретится с руководителями городских дум и с населением.
В Аглоне Петит побывает в Аглонской базилике, в Даугавпилсе примет участие в мероприятии молодежной программы по развитию карьеры Start Strong, в Краславе посетит Музей истории и искусства.
Без этого пусть даже не суется - неприлично...
Так что твоего "рюзькего" здесь - портянки и опорки, в которых ты сюда припёрся.
Так что твоего "рюзькего" здесь - портянки и опорки, в которых ты сюда припёрся.
Жри свою "нэзалэжность" у себя в нацистской усраине .