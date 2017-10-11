Коалиция в преддверии выборов решила принять “дорожную карту” по постепенной ликвидации образования на языках нацменьшинств.

Обещания политиков ничего не стоят, особенно если эти обещания даны в отношении нацменьшинств. Более того, в последние три–четыре дня мы стали свидетелями того, как правящие меняют свою позицию ровно на 180 градусов. Вот она, хронология событий.





20 сентября сопредседатель TB — Visu Latvijai! Райвис Дзинтарс предупреждает партнеров по коалиции: если сейм поддержит инициативу президента об автоматическом гражданстве младенцам–негражданам, то нацобъединение немедленно выйдет с законопроектом о переводе всех школ только на латышский язык обучения.



21 сентября сейм, или, точнее, правящее большинство парламента, выполняя ультиматум TB — Visu Latvijai!, отклоняет инициативу президента. Уже через пару дней Райвис Дзинтарс сообщает, что, поскольку парламент отклонил данный законопроект Вейониса, то и TB — Visu Latvijai! пока не будет торопиться со своей инициативой о переводе школ только на госязык. Правда, после этого наша газета призвала читателей не расслабляться и не радоваться тому, что от школ нацменьшинств удалось отвести удар. Увы, мы снова оказались правы!



6 октября Райвис Дзинтарс в своей большой статье в «Латвияс авизе» сообщает, что уже в этот понедельник, 9 октября, вынесет на обсуждение правящей коалиции законопроект о переводе всех государственных и муниципальных школ только на латышский язык обучения.



7 октября министр образования Карлис Шадурскис собирает пресс–конференцию, дабы объявить, что через три года в 10–12–х классах школ нацменьшинств все общеобразовательные предметы будут преподаваться только на латышском. Но нацменьшинствам позволят изучать на своем языке предметы, связанные с родным языком, историей и культурой.



Заметим, что еще 17 сентября, премьер Марис Кучинскис призывает не форсировать вопрос о переходе всех школ только на госязык обучения. Затем он в интервью телевидению заявляет, что данный вопрос — о переводе всех школ на латышский язык обучения — НЕ СТОИТ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ правительства!



Проходит три недели, и в понедельник, 9 октября, премьер полностью меняет свою позицию и сообщает, что и его родной Союз зеленых и крестьян, и коалиция в целом поддерживают план Карлиса Шадурскиса о переводе старших классов школ нацменьшинств начиная с 2020/2021 учебного года только на латышский язык обучения. Более того, соответствующие изменения в законы и в правила кабмина, по словам премьера, необходимо внести до февраля 2018 года, чтобы партии не могли использовать этот вопрос в предвыборной кампании.



Приступить к ликвидации



Как видите, 17 сентября данный вопрос не стоял в повестке дня правительства, а теперь «вдруг» появился! Причем коалиция договорилась вопрос о переводе школ только на латышский язык решать ударными темпами. Рискнем предположить, что реформа не ограничится только старшими классами школ нацменьшинств. TB — Visu Latvijai! на том же заседании коалиции настаивала на том, чтобы в Законе об образовании четко написать: обучение в учебных заведениях (включая, кстати, и детские сады) проводится только на латышском языке. После заседания коалиции Р. Дзинтарс проболтался, что сам министр Шадурскис на заседании коалиции согласился с этой конечной целью — перевести все образование только на латышский язык. Это означает фактическую ликвидацию и системы билингвального образования, и школ нацменьшинств. Конечно, это произойдет не в следующем году, но курс будет определен четко.



Понятно, что если TB — Visu Latvijai! и «Единство» поддерживают данную концепцию, то и «зеленые крестьяне» едва ли рискнут остаться в стороне.