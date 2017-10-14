В конце октября в Даугавпилсском театре можно будет посмотреть блок из лучших постановок последнего времени. В том числе – номинированные на несколько главных театральных наград страны Spēlmaņu nakts 2017 ("Ночь лицедеев") постановки "Юбилей-98" и "Пять вечеров". Коронка большинства спектаклей театра – оригинальная хореография руководителя балета "Небеса" Ирины Савельевой.

Рижские театралы уже не первый год имеют возможность оценить особое звучание постановок театра второго по величине города Латвии. Художественный руководитель Даугавпилсского театра Олег Шапошников по второй профессии – психолог. Он точно знает, как заинтриговать, убедить и влюбить публику, а самое главное – подарить ей хорошее настроение на несколько дней вперед. Его работа не остается незамеченной и столичными критиками.



"Гамлет": авангардистская игра с вечным



26 октября в 18.30. Новое прочтение бессмертного произведения Шекспира в переводе Пастернака от польской команды постановщиков - режиссера Люцины Сосновской, сценографа и художника по костюмам Матея Хоражия и Агнешки Клепацки, а также композитора Бартоша Дзядоша. В Даугавпилсе на этот спектакль билеты проданы далеко вперед.



"Быть или не быть?" - эту фразу знает каждый. Пьеса Уильяма Шекспира "Гамлет", написанная несколько веков назад, до сих пор не потеряла актуальности и занимает почетное место на Олимпе мировой классики. В произведении отражена внутренняя борьба, происходящая в сознании главного героя Гамлета. Размышляя, боясь совершить необдуманный поступок, Гамлет пытается найти ответы на вечные вопросы. Оправдывает ли справедливая месть совершенное во имя ее преступление? Стоит ли бороться с судьбой или проще с ней смириться? Что есть жизнь и смерть?



"Горе от ума": русская классика на современный лад



27 октября в 18.30. Новое прочтение произведения Грибоедова от российской команды постановщиков - режиссера Юрия Квятковского, драматургов Андрея Родионова, Екатерины Троепольской, сценографа и художника по костюмам Наны Абдрашитовой, композитора и саунд-дизайнера Станислава Шиманского, Сергея Kасича.



Главный персонаж – девушка, Александра Чацкая. События не лишенной привкуса горечи комедии Александра Грибоедова о личности, противопоставляющей себя обществу, переносятся в наши дни. Любовь и ревность, честь и предательство, свободомыслие и подчинение системе – борьба этих противоположностей вечна.



Долгое отсутствие позволяет другими глазами взглянуть на когда-то близких людей и порождает непреодолимую пропасть, заставляющую себя чувствовать чужим. Что делать, когда то, за что ты борешься, не вписывается в создаваемую годами систему, в которой правят бал коррупция, консерватизм, ложь, и в которой комфортно чувствуют себя близкие твоему сердцу люди?



"Голый король": сюжеты из жизни одного государства



28 октября в 19.00. Один из самых ярких и провокационных спектаклей в постановке главного режиссера театра Олега Шапошникова. В основу пьесы Евгения Шварца "Голый король" (1934) объединены три сказки Андерсена: "Свинопас", "Принцесса на горошине" и "Новое платье короля". В главной роли выходит сам руководитель театра Олег Шапошников.



Принцесса Генриетта влюбляется в свинопаса, но король вовсе не в восторге от такого выбора дочери. Он задумал выдать ее замуж за короля соседнего государства. Однако ни влюбленный свинопас, ни принцесса не собираются сдаваться без боя и при помощи разных хитростей стараются препятствовать задуманной королем свадьбе. Конечно, конец будет счастливым. Но под сказочной вуалью скрыт совсем иной рассказ.



Сатирическая пьеса Евгения Шварца не печаталась до 1960 года, потому что была наполнена опасными политическим аллюзиями. Она стала самой знаменитой пьесой драматурга, так как пронизана философским содержанием и тонкой словесной игрой. Прямые аналогии напрашиваются и в Латвийской политической среде.



"Юбилей-98": история одной семьи



29 октября в 12.00. Эта постановка режиссера Паулы Плявниеце по драматургии Юстине Клявы получилась настолько сильной, что театральные критики номинировали ее на пять главных наград в области театрального искусства 2017 года – как "Спектакль года: малая форма", "Режиссер года", "Актриса года", "Актриса и актер года второго плана", "Событие года в оригинальной драматургии".



Прошло 19 лет после 60-летия Эдвина, дедушки Яны. В тот юбилей деда Яне было лишь десять лет, и праздник казался очень радостным событием, собравшим наконец-то вместе всю семью. Даже дядюшка Чеслав и тетя Юлия вместе со своим чернокожим другом Джемом преодолели неблизкий путь и прилетели из-за границы. Бабушка, как обычно, суетилась на кухне; папа Юрис и мама Лига очень старались, чтобы дедушке Эдвину всё понравилось. В тот момент Яна еще не знала, что семья в последний раз вместе садится за праздничный стол. И теперь Яна пытается понять, что же тогда на семейном торжестве пошло не так.



"Пять вечеров": рассказ о любви



29 октября в 19.00. Постановка знаменитой пьесы Александра Володина от режиссера Георгия Суркова получила три номинации на главную театральную награду года – в разделах: "Спектакль года", "Актриса года" и "Актер года второго плана".



Ленинград. Зима. Падает снег, и сердце тревожат воспоминания о школьных каникулах, встречах возле парадной двери и о многих прошедших зимах. Эта история началась задолго до этих пяти вечеров и скоро не закончится. Он возвращается в родной город, и сердце вспоминает любовь юных лет. Вернуть утраченное и сделать Тамару счастливой хотя бы на пять вечеров – к этой цели стремится Ильин. Лютая зима разлучила их. Может, нынешняя сможет объединить.







