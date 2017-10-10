Компания Clean R, занимавшаяся последние несколько лет в нашем городе вывозом мусора, вчера перечислила на счет городской думы гарантийную сумму в размере 30 500 евро. До этого самоуправление получило от предприятия еще 4 500 евро.

Напомним, что средства были взысканы с оператора по вывозу мусора в связи с многочисленными нарушениями договора, заключенного между компанией и самоуправлением. Среди нарушений - не предоставление запрашиваемой информации и отсутствие должной санитарной обработки контейнеров. На некачественно оказываемую услугу также неоднократно жаловались сами жители.