В этот четверг на заседании Даугавпилсской думы планируется рассмотреть проект решения о введении изменений в составах комиссий думы.

Ранее уже сообщалось о намерении руководства города включить в комиссии городской думы представителей партий, которые не прошли в думу на выборах в самоуправление.



В частности среди кандидатов на должности членов комиссий: Светлана Лонска (известная избирателям как "Светка-кандидат"), Владислав Боярун (депутат думы прошлого созыва, лишенный мандата за незнание госязыка), Михаил Капелюшников, Сергей Благовещенский (до недавнего времени возглавлявший SIA Labiekārtošana-D).



В целом для работы в 13 комиссиях думы поданы 20 заявок. Кроме уже названных выше претендентов, их подали: Татьяна Балашова, Алексей Васильев, Язеп Ульянов, Олег Калинин, Евгений Рыбкин, Ирена Шульга, Имант Скребс, Андрей Егоров, Наталья Макушева, Дмитрий Рыбников, Сергей Манченко, Валерий Ощенков, Александр Давиданс, Ольга Павлова, Анатолий Пожарскис и Наталья Крюкова.