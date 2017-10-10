Центральное статистическое управление опубликовало новые статистические данные "Демография 2017".

Как говорят, статистика - вещь упрямая, а для Даугавпилса, как оказалось, еще и печальная. Вопреки всем заявления властей о том, что официально в Даугавпилсе проживает около 95 тысяч человек, данные оказались весьма завышены. Официальная статистика свидетельствует о том, что на 1 января 2017 года население Даугавпилса составляло 84 592 человека, что уже на 10 тысяч меньше, чем те цифры, которым руководствуется самоуправление. Фактические данные, вероятно, намного более печальны, ведь многие даугавпилчане, покидая город, остаются в нем задекларированы и не рвут связи с городом.



Свою лепту в печальную статистику вносит и смертность. В Латгалии она самая высокая в стране и составляет 17,9 случаев на 1000 жителей. В Даугавпилсе в прошлом году умерли 1344 жителя. В основном это были люди пожилого возраста, но ушли из жизни и 8 детей (до 18 лет), а также люди среднего возраста. Не спасает положение и уровень рождаемости. В 2016 году в Даугавпилсе зарегистрировано всего 813 новорожденных.



Центральное статистическое управление указывает, что в целом с 2010 года количество жителей Латвии уменьшилось на 170 тысяч человек. Это больше, чем население двух крупнейших после Риги городов Латвии — Даугавпилса и Лиепаи. Процесс депопуляции Латвии продолжается, свидетельствуют материалы сборника. На 1 января нынешнего года ее население составляло 1 миллион 950 тысяч человек.