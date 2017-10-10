Осень в этом году не часто нас балует сухими теплыми деньками, как впрочем и лето, которое также было дождливым. И все бы ничего, но влага, как известно, крайне негативно влияет на состояние домов, в которых мы живем.

Как свидетельствует опрос, проведенный на портале nasha.lv, 58% жителей отмечают, что до начала отопительного сезона в их квартирах было очень сыро, а на стенах появилась плесень, которая негативно влияет на состояние здоровья человека. Еще 19% респондентов из-за сырости стали догревать помещения обогревателями. Лишь 22% указали, что подключили отопление раньше начала отопительного сезона, поэтому у них в жилье все в порядке. Отметим, что такая возможность действительно есть. Дом может подключить отопление, когда пожелает. Более того, специалисты рекомендуют это делать сразу с наступлением сырой и дождливой погоды. Однако существенным препятствием на пути к этому является стоимость услуги - отопление в нашем городе отнюдь не бесплатное. Для значительной части населения (пенсионеры, безработные, малоимущие) оплата счетов за коммунальные услуги - это удар по карману, а лето - это то время, когда они пытаются выплатить долги скопившиеся за отопительный сезон. Увеличив его себе, они погрязнут в еще больших долгах, отдать которые потом будет еще сложнее. Таким образом, часть даугавпилчан каждую осень стоит перед выбором: подключить раньше дорогое отопление или мерзнуть в сырой квартире, но чуть дешевле.



Напомним, что тариф на отопление в октябре составляет 48,97 EUR/MWh (без НДС). Долг горожан за теплоэнергию превышает 3 млн. евро.