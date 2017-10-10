С 2020/2021 года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться на латышском языке. План по переводу школ на латышский язык будет утвержден и в законе, что снизит вероятность, что при смене правительства решение будет отменено. Об этом сегодня на собрании коалиции договорились входящие в нее партии.

В течение месяца Министерство образования и науки должно подготовить доклад или «дорожную карту», в которой будет составлен конкретный график и задачи, выполнение которых приведет к тому, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в школах будут преподаваться только на латышском. Этот переход будет осуществляться параллельно с введением новой концепции образования.



Национальное объединение, заявившее на прошлой неделе, что подготовило поправки к закону об образовании, который предусматривает, что обучение в учебных заведениях, финансируемых из государственного или муниципального бюджета должно осуществляться только на государственном языке, считает. Что наряду с этим нужно думать и о переводе основного образования на латышский язык.



Сопредседатель Нацблока Райвис Дзинтарс после заседания коалиционных партий, где министр образования Карлис Шадурскис представил предложения Министерства образования, сказал:



«Суть предлагаемых нами законодательных поправок – вписать цель, что на всех этапах образование можно получить только на государственном языке – в школах, финансируемых государством и самоуправлениями».



Министр образования Шадурскис уверен, что система образования и школы нацменьшинств более готовы к реформе, чем в 204 году, когда школы нацменьшинств переходили на билингвальное обучение.



«(..) У нас сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас все педагоги должны знать государственный язык на высшем уровне. И у нас уже этой проблемы нет. Мы более готовы методически. У нас длинный, крайне длинный опыт билингвального преподавания, где другое решение в отношении средних школ просто невозможно», - сказал министр.



Возражений против реформы образования нет ни у представляемого Шадурскисом «Единства», ни у возглавляющего коалицию Союза «зеленых» и крестьян. Планируется, что после реформы в школах нацменьшинств школьники смогут осваивать на родном языке язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.