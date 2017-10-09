Официальный сайт Государственного Агентства занятости сообщил о том, что с 5 октября Даугавпилсский филиал ГАЗ возглавляет Юрате Корнутяк.

До недавнего времени г-жа Корнутяк руководила Отделом централизованных закупок в Даугавпилсской думе.



Конкурс на должность руководителя Даугавпилсского отделения Государственного Агентства занятости был объявлен сразу после того как должность покинул Валерий Кононов. Более двух месяцев после завершения конкурса шел отбор среди претендентов. Как сообщали СМИ, на вакантную должность также претендовал вице-мэр прошлого созыва Даугавпилсской думы Петерис Дзалбе.



Юрате Корнутяк по образованию юрист, имеет степень магистра.