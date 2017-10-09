На этой неделе, 12 октября, на комитете по развитию депутаты думы и специалисты рассмотрят возможность поддержки проекта "Строительство в Даугавпилсе защитной дамбы на правом берегу Даугавы в районе ул. Нометню, на территории, подверженной затоплению".

Если члены комитета поддержат идею, то будет подготовлена и подана заявка с целью устранения риска затопления территории и эрозии берега.



Напомним, что в данном районе почти каждую весну во время паводка затапливает обширные территории. Под водой оказываются как земельные участки, так и участок улицы Нометню в Черепово на всю ширину проезжей части. Во время большого паводка данная дорога оказывается не проездной, и ее закрывают, что создает определенные неудобства жителям данного микрорайона.