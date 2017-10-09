C 7 по 8 октября в Риге проходили соревнования по боксу «Первенство Латвии 2017г. среди школьников ». Участвовало около 100 участников из 10 городов Латвии: Рига, Даугавпилс, Юрмала, Алсунга, Елгава, Олайне, Салдус, Кекава, Бауска, Вентспилс. Соревнования проходили по 2 возрастным группам: школьники 2005-2006г.р. и 2003-2004г.р.

На протяжении 2 дней, завоевать золотые медали и звание чемпиона Латвии 2017 г.. старались все участники соревнований. Бои проходили в накалённой обстановке, т.к. каждая из команд старалась принести в свою копилку как можно больше золотых медалей и отстоять честь города.



Результаты:

1 места заняли:

Николай Замятин 2007г.р. вес.кат. до 41,5кг. – 12 ср.шк.

Рауль Константинов 2003г.р. вес.кат. до 36кг. – 12 ср.шк.

Никита Элксниньш 2003г.р. вес.кат. до 38,5кг. – 11 ср.шк.

Иван Шулс 2005г.р. вес.кат. до 68кг. – 15 ср.шк.

Глеб Шылин 2004г. вес.кат. до 48кг. – 15 ср.шк.

2 места заняли:

Эдвин Папино 2006г.р. вес.кат. до 32кг. – 12 ср.шк.

Кирилл Папино 2005г.р. вес.кат. до 44,5кг. – 12 ср.шк.

Маркус Плоциньш 2007г.р. вес.кат. до 56кг. – 12 ср.шк.

Алексей Киляускас 2005 г.р. вес.кат. до 54кг. – 11 ср.шк.



Старший тренер отделения бокса ДЮСШ Владислав Соколов «В этом году наш состав состоял в основном из молодых спортсменов. Для многих это первые соревнования в боксёрской карьере, участвовать в составе сборной Даугавпилса и отстаивать честь города, это своего рода толчок в спортивной жизни. Лидеры команды Глеб Шилин и Никита Элксниньш без труда заняли первые места, показав высокий класс мастерства. А в 2018г. в составе сборной Латвии отправятся на чемпионат Европы в Болгарию.»



С 20 по 29 октября сборная команда Латвии U-19, примет участие в чемпионате Европы в Турции. В составе сборной Латвии примут участие и воспитанники ДЮСШ.