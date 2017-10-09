13 октября в доме культуры "Варпа" в Даугавпилсе состоится награждение лауреатов конкурса "Хозяин 2017".

Победители будут названы в номинациях: "Сельское хозяйство года", "Биологическое хозяйство года", "Предприятие года по домашнему производству", "Семья в деревенском хозяйстве". Победители получат благодарности и награды.



Конкурс проводится с целью выяснения лучшего вклада в развитие села и сельское хозяйство в Даугавпилсском крае. В этом году номинирован на награду были претенденты из Свентской, Калкунской, Деменской, Скрудалиенской, Салиенской, Таборской и Вабольской волостей.