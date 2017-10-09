Даугавпилсское предприятие Daers, которое специализируется на производстве замороженной продукции, предлагает пельмени "Путинские". Данная продукция экспортируется в страны западной Европы, сообщает Karjauns.lv. Однако руководитель предприятия Дмитрий Ершов заявил, что пельмени никак не связаны с президентом России В. Путиным.

Пельмени, по словам главы фирмы, были названы в честь грузчика. "На нашем предприятии около 20 лет назад работал грузчик по фамилии Путин. Очень хороший был работник. Сейчас его больше нет в живых. Это в память о нем", - пояснил Д. Ершов.



В Латвии эти пельмени нельзя купить, они экспортированы в страны, где много русских эмигрантов, например, в Германию и в Великобританию.