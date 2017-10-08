Этой осенью Латгальский центр предпринимательства Латгальского региона планирования совместно с советом по развитию организует конкурс "Награда года для предпринимателя Латгальского региона 2017". Цель конкурса - поощрить предпринимателей, которые честно и активно работают в своей отрасли, развивая регион.

Предусмотрены награды в 5 номинациях: Крупнейших налогоплательщик, Крупнейший работодатель, Социально ответственное предприятие, Крестьянин года и молодой коммерсант 2017. Выдвинуть своего кандидата на награду может любой житель, организация, коллектив, коммерсант, общество, учреждение или самоуправление.



Конкурс будет проходить с 9 октября по 18 ноября.