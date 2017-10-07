6 октября на внеочередном заседании Даугавпилсской городской думы принято решение об изменениях в обязывающих правилах «О бюджете города Даугавпилс».

С введением изменений была разделена государственная дотация, предусмотренная для зарплат педагогов, выделены денежные средства в размере 9 405 евро на финансирование проекта «Дети столетия», а также 117 000 евро клубу «Локомотив» на погашение долгов, чтобы можно было начать новый спортивный сезон.

Руководство Даугавпилсской городской думы обещает, что в следующем году необходим строжайший контроль за расходованием средств, выделяемых спортивным клубам из бюджета самоуправления.