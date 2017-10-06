Совет по делам демографии в четверг утвердил изменения модели государственных семейных пособий с целью поддержки семей с несовершеннолетними детьми, в то же время гарантировав, что ни одна семья в результате этих изменений не пострадает, сообщил после заседания совета премьер-министр Марис Кучинскис.

Планируется, что со следующего года размер пособия на первого ребенка в семье составит 15 евро (в настоящее время — 11,38 евро в месяц), на второго ребенка — 35 евро (в настоящее время — 22,76 евро), на третьего и последующих детей — 100 евро вместо прежних 34,14 евро.