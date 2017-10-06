6 октября в программе "Диалог с городом" на радио Alise Plus на вопросы редакции и горожан ответил исполняющий обязанности руководителя ПЖКХ Александр Самарин.

Программа - Диалог с городом Гость - Александр Самарин Опубликовано Alise Plus RADIO 6 октября 2017 г.

Готовность предприятия к зиме, обхозяйствование мусора, неминуемое повышение тарифа на обслуживание и его причины, уборка лестничных клеток и дворовых территорий, утепление, программы софинансирования, встречи со старшими домов и другие ответы на вопросы о работе ПЖКХ смотрите в записи эфира.