В Даугавпилсе уже не первый год звучат просьбы жителей о предоставлении бесплатного питания в детских садах города, подобно тому, как это сделано в школах. Прежнее руководство города перед выборами заявляло о возможности рассмотрения данного вопроса.

На прошедшем вчера заседании Финансового комитета депутаты поддержали проект решения бесплатного питания учеников 10-12 классов. Валерий Кононов выступил с инициативой рассмотреть вопрос бесплатного питания детей в возрасте от 1 года до 5 лет. Однако, депутаты коалиции данное предложение отвергли.



Питание дошколят в детских садах продолжат оплачивать их родители. На данный момент за один день питания малыша в дошкольном образовательном учреждении нужно платить 1,42 евро.