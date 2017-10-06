Для большинства постояльцев социальных пансионатов это их последнее пристанищем в жизни. Единицы при этом идут добровольно. Обычно в пансионат приводят не самые благоприятные обстоятельства в жизни – смерть близких, болезнь. Стоимость проживания в пансионате в Латгалии колеблется от 396 евро в Даугавпилсе до 588 евро в Резекненском крае. В других самоуправлениях Латвии стоимость проживания в социальном центре может превышать 600 евро. В Даугавпилсском пансионате на сегодняшний день не хватает мест, рассказывает Латвийское радио 4.

Мария Калистратова проживает в Даугавпилсском пансионате для пенсионеров более 11 лет.



«У меня муж рано умер в 52 года. Через некоторое время умер сын. Я осталась одна. Мне было тяжело это перенести, хотя я ещё работала, но всё равно я ничего не хотела, мне ничего не интересно было и, как-то увидела в газете первого октября о том, что в пансионате проводится праздник и день открытых дверей», - рассказывает Мария.



Мария приехала в пансионат, осмотрелась, ей всё понравилась и решила остаться. В феврале состоялся окончательный переезд. На новом месте жительства Мария ведёт активный образ жизни и рада, что нашла единомышленников и не приходится страдать от одиночества.



«Кто хочет, сейчас был сезон грибов, ягод. Большинство идут в лес собирают ягоды. У нас даже есть возможность варенье на зиму заготовить. Многие это делают. У нас ещё есть свой ансамбль. Репетиции каждый вторник и четверг. У нас экскурсии, а вообще мы проехали всю Литву. В Вентспилсе были, в Клайпеде. Сигулда последнее было – 29 сентября», - говорит Мария.



Надежда Александрова в пансионате проживает уже четвёртый год. После смерти мужа, возникли проблемы со здоровьем, в итоге попала в пансионат. Правда, впервые о нём узнала лет 15 назад.



«Я работала в трикотажном ателье. Мы приезжали, снимали мерки, вязали потом одежду – свитера, жакеты. До сих пор вижу некоторых в этих одеждах. Настолько надёжно это всё было», - улыбается она.



Надежда не думала, что вернётся в пансионат в другом качестве. Хотя, как смеется пенсионерка, жизнь в общежитии ещё в студенческие годы позволила быстро привыкнуть к здешнему распорядку. Надежда рассчитывала привести в порядок здоровье, так как не могла даже передвигаться самостоятельно:



«Месяц прошёл. Ещё три месяца. Три месяца прошло. Потом ещё три месяца, когда надо было решать оставаться или нет, я за это время уже освоилась. Особенно никогда не думала, что на старости лет, что буду куда-то ездить на экскурсии, чего не было очень давно только в молодости».



В пансионате в Даугавпилсе 275 мест. Все они заняты. Бюджет учреждения на 2017 год составляет более 1,4 млн евро. Из которых 472 тысячи – дотации самоуправления, рассказывает руководитель пансионата Валентин Плонис:



«Последние полгода есть очередь. До этого очереди не было. На сегодняшний день где-то около 15 человек стоят в очереди. По стоимости содержание одного клиента обходится в 396 евро 59 центов».



Если пенсия не покрывает стоимость проживания, то остаток покрывает самоуправление. У четверти постояльцев разницу закрывают родственники. Около 10 человек в пансионате покрывают все расходы за счёт имеющейся пенсии.



Тенденция причин переселения в пансионат связана со здоровьем. Почти половина людей, проживающих в учреждения лежащие. Также намечается омоложение, если раньше в основном переселялись люди 60-70 лет. Сегодня опять по причинам здоровья немало постояльцев в возрасте 40-50 лет.



В пансионате Даугавпилсского края в Вишках сейчас проживает 69 человек, хотя учреждение рассчитано на 74 места, и тенденция такова, что уже поздней осенью все места будут заняты, объясняет ситуацию руководитель социального центра Венеранда Зейле.



«Потому что стоит очередь и если он не попал по очереди зимой или рано весной, а дожил ещё дома как-то до лета. Там ему услугу предоставляли по месту жительства. Летом легче. Вот есть свободные места, предлагают, а ну я ещё побуду дома – месяцок, недельки две. Начинаются похолодания и в течение октября заполняться все места», - говорит Зейле.



Стоимость проживания в пансионате в Вишках 512 евро 18 центов. Разницу доплачивают, либо родственники, либо самоуправление. Только за одного человека, проживающего в пансионате, доплачивает семья. Разницу в оплате всем остальным постояльцам обеспечивает Даугавпилсский край.



«За все время больше пяти клиентов не было, за кого платили бы родственники. В основном это нагрузка на самоуправление», - признала Зейле.



В основном люди остаются в пансионате. Прожив в социальном центре пару лет, поправив здоровье, накопив сил, человеку просто не куда идти.



Не всегда люди, попадающие в пансионат одиноки. В Латгалии не редкость, когда у постояльца социального центра есть дети или другие родственники, но они не собираются платить. В итоге за человека платит самоуправление. Взыскать деньги с родственников получается не всегда.



В социальной службе Резекне регулярно обращаются к родственникам с просьбой произвести оплату, отсылают письменные предупреждения. Судебных прецедентов пока не было. Практика показывает, что пока не будет приведено в порядок законодательство самоуправлениям как и прежде придётся платить за жильцов пансионата, у которых есть родные и близкие.

