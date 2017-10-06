Вчера, 5 октября, на заседании комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской думы, прозвучало предложение возродить в городе оперу.

В своем выступлении руководитель Даугавпилсского театра Олег Шапошников отметил, что реализовать данную задумку вполне реально, т.к. в городе имеется хорошая музыкальная школа и соответствующий факультет в Даугавпилсском университете. Опера, по мнению г-на Шапошникова, привлечет в город и туристов, и талантливых музыкантов и певцов, и сможет поднять культурный уровень Даугавпилса.



Финансирование оперы в Даугавпилсе может составить ориентировочно 100 000 евро в год.