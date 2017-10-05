Пока нашим городом руководит нынешняя коалиция, никакая осенняя хандра нам не грозит. Очередное назначение от мэра Р. Эйгима снова позабавило окружающих. Тренером Даугавпилсской городской команды по хоккею "Daugavpils/LDz CARGO" стал тренер по греко-римской борьбе - Артем Петкун.

Решением мэра Р. Эйгима, курирующего сферу спорта, он занял данную должность.



Сразу оговоримся, А. Петкун - спортсмен и специалист, но не в этом виде спорта. На основании чего мэр города принял решение назначить борца тренером по хоккею - остается загадкой, ответ на которую, скорее всего, ведом ему одному.



Ранее команду тренировали тренера по хоккею - Юрий Агурекин и Игорь Мартюшев.