Рихард Эйгим в эфире Первого Балтийского канала поблагодарил оппозицию Даугавпилсской думы за то, что они заставляют депутатов коалиции работать.

- Я рад тому, что у нас есть оппозиция. Когда есть оппозиция, любой депутат будет работать. Знаю по себе. Если есть хорошая жесткая оппозиция, правящие - те, кто у власти, будут работать. Если оппозиции как таковой нету, поверьте мне, из моего же опыта, депутаты коалиции будут расслабляться. Поэтому я могу только поблагодарить оппозицию. Если они на протяжении того времени, которое им будет отведено, будут в жесткой оппозиции, я только скажу им спасибо, - заявил Рихард Эйгим.



Напомним, еще недавно новый мэр Даугавпилса призывал оппозиционных депутатов объединиться в широкую коалицию. Основываясь на слова Рихарда Эйгима в эфире Первого канала, можно предположить, что подобная ситуация позволила бы депутатам думы чувствовать себя расслабленно и менее активно работать на благо горожан. Тем не менее, депутаты "Согласия" приняли коллективное решение остаться в оппозиции, чтобы отстаивать интересы даугавпилчан, активно работать, подавать в самоуправление свои идеи о важных для города вещах и следить за их развитием. Лидер "Согласия" в Даугавпилсе Андрей Элксниньш, свергнутый с поста мэра в начале сентября, заявил, что у нынешней коалиции в Даугавпилсской думе зоны комфорта не будет".