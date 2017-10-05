Если еще несколько лет назад очень актуальной проблемой было употребление молодежью новых психотропных веществ - так называемых спайсов, в результате чего молодые люди регулярно попадали в больницу, то сейчас она уже не так актуальна. Однако Госполиция и медики указывают, что, к сожалению, подростки стали чаще употреблять ряд других одурманивающих веществ, включая марихуану. Свое победное шествие в их рядах продолжают также алкоголь и сигареты, пишет Diena.

Медики считают самым эффективным решением проблемы разъяснительную работу.



Доступность вызывающих зависимость веществ и их влияние на молодежь является проблемой, с этим согласна и Госполиция.



За первое полугодие полиция зарегистрировала 999 административных нарушений за курение, 28 - за приобретение, хранение или употребление наркотических или психотропных веществ, 547 - за нахождение в состоянии алкогольного опьянение и 137 - за повторное подобное нарушение.



Большое беспокойство наркологов сейчас вызывает популярность марихуаны среди молодежи.