Языковые проблемы в Даугавпилсской думе — явление, которым никого давно уже не удивишь. Однако, если раньше у нас Центр госязыка принудительно загонял за учебники рядовых депутатов, то на этот раз все оказалось еще печальней — государственным языком на должном уровне не владеет сам председатель думы.

Центр госязыка проверил соответствие владения мэром Даугавпилса государственным языком требованиям нормативных актов. Поводом для этого послужили полученные центром 4 заявления с просьбой проверить уровень знаний латышского языка Р. Эйгима.



В результате проведенной Центром госязыка проверки специалисты Центра констатировали, что председатель Даугавпилсской думы Рихард Эйгим не владеет языком на должном уровне (вторая степень высшей категории). За данное нарушение мэр призван к административной ответственности. Согласно требованиям закона, думе было выслано письмо с просьбой выделить средства для того, чтобы мэр смог освоить государственный язык на уровне, который позволит ему исполнять свои обязанности.



Отметим, что документ, удостоверяющий, что Р. Эйгим владеет латышским языком на высшую категорию, был выдан ему 27 мая 1997 года аттестационной комиссией Даугавпилсского района.



Напомним также, что языковые проблемы у депутатов Даугавпилсской думы, а как следствие и невозможность самостоятельно прочитать и понять ни один подписываемый документ, это суровая реальность нашего города. Ранее городская дума уже была вынуждена выделить немалые средства на изучение госязыка депутатам прошлого созыва Ю. Зайцеву (который ныне успешно продолжает работать на руководящей должности предприятия "Даугавпилсские теплосети"), В.Пучке и В. Бояруну (который так и не смог выучить латышский на должном уровне, и был лишен депутатского мандата решением суда). Данные господа в эту думу на выборах не прошли, так что далее продолжать совершенствовать свои знания они будут вынуждены уже за свой счет. Что же касается Р. Эйгима, то его латышский, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Речь градоначальника зачастую становится предметом юмора. В помощь к мэру недавно приставили за хорошую зарплату журналиста компании «Даутком» Ольгу Петкевич, которая должна отвечать за улучшение связей с общественностью. Однако легче понять Р. Эйгима от этого не стало. Судя по всему, безрезультатными пока что оказались и попытки депутата А. Брока (носителя языка) помочь мэру освоить госязык.