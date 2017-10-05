В Даугавпилсе в середине ноября планируют завершить реставрацию памятника в честь солдат 10-го Айзпутского пехотного полка, который в 1919 году участвовал в боях за освобождение Лиепаи и Курземе. В дальнейшем полк дислоцировался в Даугавпилсской крепости и в память о погибших товарищах военнослужащие установили в парке мемориал. Сейчас композиция полностью разобрана и прежде, чем строители приступят к обратной сборке, в основание была замурована капсула с посланием, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Инициативу о реконструкции памятника погибшим солдатам 10-го Айзпутского полка Земгальской дивизии Латвийской армии проявила общественная организация «Наследие Даугавпилса».



В 1919 году полк участвовал в освобождении Курземе. В 1920 году его перевели в Даугавпилсскую крепость, рассказывает член правления общества «Наследие Даугавпилса» Артём Махлин.



«Поскольку были известны имена солдат и офицеров, погибших за освобождение Лиепаи и Курземе, то полк на своём собрании решил сделать такое памятное место, мемориал, посвящённый погибшим сослуживцам. Выбрали проект архитектора Рихарда Риммера и заложили первый камень 24 октября 1924 года. Открытие самого памятника произошло в 5-летний юбилей с момента памятных боёв в Курземе 14 ноября 1924 года».



После Второй мировой войны верхняя часть памятника была демонтирована. Одно время на постаменте стоял бюст Сталина, затем его сменил бюст Ленина. В середине 70-х бюст вождя мирового пролетариата перенесли, а памятник латвийским солдатам без опознавательных знаков, стоял в тени деревьев.



В 1924 году в основании памятника закопали капсулу с посланием. Исследовали, рассчитывали её найти, и ознакомится с содержимым, продолжает Артём Махлин.



«Есть фотография, которая говорит, что действительно капсула заложена. Вроде как там внутри были документы с историей полка, с фамилиями всех погибших сослуживцев, но когда вскрыли то место, где должна быть капсула, там были осколки битого стекла. Мы поняли, что эта была стеклянная ваза или сосуд, в котором ничего не сохранилось».



В этот раз в основание памятника была заложена капсула из нержавеющий стали, дополнительно смазанная герметиком, чтобы до потомков всё дошло в целом виде. О содержимом капсулы рассказывает управляющий Даугавпилсской крепости Янис Островский.



«Мы посчитали, что туда нужно положить денежку. Там 2 евро с латвийской Марой. Один номер местной газеты «Латгалес Лайкс», также мы подготовили историческое описание, начиная с 1924 года по сегодняшний день, исторические факты, а также те факты, которые произошли в последнее время, когда начался процесс восстановления памятника».



Такие памятники больше важны в рамках локальной истории, но от этого их значимость не менее важна, считает профессор истории Хенрих Сомс, у которого есть своя история, связанная с этим парком.



«На этих параллельных улицах всегда выстраивалась вечерняя и утренняя проверка. Мой отец, который здесь служил, когда сюда приехал вновь уже в 92 года — он не был здесь 50 лет — первое, что он вспомнил, то место, где он стоял на проверке в молодости солдатом. Мы думали, что это где-то в другом месте происходило. Был плац, но всё именно в этом парке произошло».



Памятник планируют открыть 14 ноября. Именно в тот день, когда он впервые был открыт более 90 лет назад. Строительная смета работ составила 28 000 евро. Часть средств была собрана за счёт пожертвований. Самая крупная поддержка была получена через депутатские квоты — 12 000. Пока имеющихся средств не хватает, но строители обещали завершить работы в срок, а общество «Наследие Даугавпилса» потом будет искать недостающие средства, чтобы рассчитаться.

