На заседании Социального комитета Даугавпилсской думы 3 октября депутаты утвердили список семейных врачей и закрепленную за ними территориальную зону ответственности, как того требуют правила Кабинета Министров.

Как отметила председатель Комиссии по планированию здравоохранения Инта Вайводе, несмотря на закрепленные за каждым врачом адресами, за предоставлением услуг к нему может обратиться и горожанин, который прописан в другом месте, однако врач в таком случае имеет право ему отказать.Также она напомнила, что согласно правилам Кабмина, горожане имеют право поменять семейного врача 2 раза в год.



Всего в списке числятся 62 семейных врача вместе с их контактами и закрепленными за ними адресами.