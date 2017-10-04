Со сменой власти в городе, преждний мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, дал распоряжение провести ревизию во всех муниципальных учреждениях города, в том числе в ПЖКХ. В частности, акцент был поставлен на проверку работ платной строительной бригады, занимающейся ремонтом муниципальных квартир.

Новое руководство ПЖКХ пояснило, что на данный момент проходит проверка деятельности данной бригады, которая была сформирована в марте 2014 года - в период правления Яниса Лачплесиса. В то время куратом жилищно-коммунальной сферы был вице-мэр Петерис Дзалбе. Специальной ремонтной службой для ремонта муниципальных квартир был назначен Михаил Капелюшников.



Выяснилось, что на предприятии до сих пор остаются неоплаченные за 2-3 месяца счета по тем муниципальным квартирам, где проводился ремонт платной бригадой.



Дума попросила провести полную проверку данных работ - проанализировать сметы, выехать по всем адресам, где проводился ремонт, посмотреть как был произведен ремонт, сходятся ли потраченные материалы с предоставленными сметами и выполненными по факту работами.



Как пояснили в ПЖКХ, проанализировав суммы на работы бригады платных строителей, стало отчетливо видно, что они ни разу не работали в плюс. Бригада была создана 3 года назад, и, независимо от года и объема финансирования думы, каждый год работала в минус. Дума оплачивала конкретные расходы, а остальные расходы были переложены на плечи ПЖКХ.



- Ремонт муниципальных квартир - это не основной вид нашей деятельности. По договору делегирования мы должны этим заниматься, но почему за это должны платить клиенты ПЖКХ, для меня непонятно. С одной стороны эти работы оплачивает дума, с другой стороны, постоянно появляющийся минус оплачивает ПЖКХ, что абсолютно необоснованно. На данный момент идет всесторонняя проверка. Внутреннюю комиссию возглавляет Марис Гаркулс. Параллельно с этим, Отделу экономического развития поручено проанализировать как мы жили с этим вопросом 3 года до этого, и предоставить свое видение как мы будем жить дальше и что с этим делать. Когда мы получим оба этих документа - с одной стороны - результаты проверки, с другой стороны - информацию от Отдела экономического развития, тогда будем принимать решение, что делать с платной бригадой дальше, - пояснил и.о. руководителя ПЖКХ Александр Самарин.