На прошедшей пресс-конференции в Даугавпилсском предприятии жилищно-коммунального хозяйства была поднята проблема состояния балконов в многоквартирных домах.

По словам руководства предприятия, примерно в 100 домах Даугавпилса балконы находятся в аварийном состоянии. Жильцы этих домов должны организовать внутридомовое собрание и совместно принять решение по ремонту своей собственности.



Если на собрании большинством голосов жильцы дома не приходят к соглашению, ПЖКХ имеет право провести ремонт аварийных балконов принудительно. В таком случае счет за оказанную услугу будет равномерно распределен между всеми квартирами дома, включая первые этажи, квартиры которых не оборудованы балконами. Приблизительная стоимость ремонта одного балкона, по данным ПЖХК, составляет одну тысячу евро. В старых домах, где дизайн балконов сложнее, эта сумма может быть больше.



ПЖКХ призывает не затягивать ситуацию с ремонтом балконов, если они находятся в неудовлетворительном состоянии, напоминая, что Даугавпилсское самоуправление осуществляет программу софинансирования на ремонт балконов в размере 10% от стоимости работ. Однако, сумма думской поддержки не может превышать 10 тысяч евро на один дом.



В случае, если собственники жилья не приходят к соглашению ремонтировать жилье при софинансировании думы, и ПЖКХ принимает решение производить ремонт принудительно, ни о каком софинансировании речи не идет - жильцам придется оплачивать полную стоимость работ.