Министерство защиты среды и регионального развития первый раз организует конкурс ,,Дружественное семье самоуправление”.

Цель конкурса – определить самоуправления, которые максимально поддерживают и предоставляют многообразные и доступные услуги семьям с детьми.



Чтобы определить дружественное семье самоуправление, будет оцениваться:



Предоставленная самоуправлением информация о услугах и пособиях семьям с детьми;

Результаты голосования жителей;

Активность участия самоуправления в обеспечении доступности информации о конкурсе.



Даугавпилсская городская Дума призывает жителей города принять участие в голосовании за наше самоуправление как самое дружественное.



Голосование будет проводиться со 2 по 31 октября 2017 года. Любой проголосовавший принимает участие в розыгрыше призов. Каждую неделю можно будет стать обладателем подарочной карты стоимостью 50 евро для увлекательного проведения досуга семьи. Разыграют и другие призы.



Отдать свой голос за Даугавпилс можно на портале www.vietagimenei.lv.



Чтобы проголосовать, необходимо регистрироваться через свой профиль на портале Facebook, draugiem.lv или адрес своей электронной почты.