 Министерство защиты среды и регионального развития первый раз организует конкурс ,,Дружественное семье самоуправление”.

 Цель конкурса – определить самоуправления, которые максимально поддерживают и предоставляют многообразные и доступные услуги семьям с детьми.

Чтобы определить дружественное семье самоуправление, будет оцениваться:

Предоставленная самоуправлением информация о услугах и пособиях семьям с детьми;
Результаты голосования жителей;
Активность участия самоуправления в обеспечении доступности информации о конкурсе.

Даугавпилсская городская Дума призывает жителей города принять участие в голосовании за наше самоуправление как самое дружественное.

Голосование будет проводиться со 2 по 31 октября 2017 года. Любой проголосовавший принимает участие в розыгрыше призов. Каждую неделю можно будет стать обладателем подарочной карты стоимостью 50 евро для увлекательного проведения досуга семьи. Разыграют и другие призы.

Отдать свой голос за Даугавпилс можно на портале www.vietagimenei.lv.

Чтобы проголосовать, необходимо регистрироваться через свой профиль на портале Facebook, draugiem.lv или адрес своей электронной почты.