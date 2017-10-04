Министерство защиты среды и регионального развития первый раз организует конкурс ,,Дружественное семье самоуправление”.
Цель конкурса – определить самоуправления, которые максимально поддерживают и предоставляют многообразные и доступные услуги семьям с детьми.
Чтобы определить дружественное семье самоуправление, будет оцениваться:
Предоставленная самоуправлением информация о услугах и пособиях семьям с детьми;
Результаты голосования жителей;
Активность участия самоуправления в обеспечении доступности информации о конкурсе.
Даугавпилсская городская Дума призывает жителей города принять участие в голосовании за наше самоуправление как самое дружественное.
Голосование будет проводиться со 2 по 31 октября 2017 года. Любой проголосовавший принимает участие в розыгрыше призов. Каждую неделю можно будет стать обладателем подарочной карты стоимостью 50 евро для увлекательного проведения досуга семьи. Разыграют и другие призы.
Отдать свой голос за Даугавпилс можно на портале www.vietagimenei.lv.
Чтобы проголосовать, необходимо регистрироваться через свой профиль на портале Facebook, draugiem.lv или адрес своей электронной почты.
Чтобы определить дружественное семье самоуправление, будет оцениваться:
Предоставленная самоуправлением информация о услугах и пособиях семьям с детьми;
Результаты голосования жителей;
Активность участия самоуправления в обеспечении доступности информации о конкурсе.
Даугавпилсская городская Дума призывает жителей города принять участие в голосовании за наше самоуправление как самое дружественное.
Голосование будет проводиться со 2 по 31 октября 2017 года. Любой проголосовавший принимает участие в розыгрыше призов. Каждую неделю можно будет стать обладателем подарочной карты стоимостью 50 евро для увлекательного проведения досуга семьи. Разыграют и другие призы.
Отдать свой голос за Даугавпилс можно на портале www.vietagimenei.lv.
Чтобы проголосовать, необходимо регистрироваться через свой профиль на портале Facebook, draugiem.lv или адрес своей электронной почты.