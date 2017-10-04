Сегодняшнее утро для водителей автомобилей Renault и Audi было омрачено дорожно-транспортным происшествием на перекрестке улиц Добелес и Таутас.

В результате столкновения автомобиль Renault отбросило на газон. Audi в результате удара получила существенные повреждения передней части автомобиля.



Полученные повреждения не позволили автомобилям-участникам ДТП самостоятельно покинуть место происшествия. Чтобы освободить проезжую часть понадобилась помощь эвакуатора.



По словам очевидцев, водители транспортных средств серьезных увечий не получили. Полиция обязалась предоставить информацию о ДТП несколько позднее.



Портал Nasha.lv призывает водителей быть внимательнее на дороге, следить за знаками и соблюдать правила дорожного движения!