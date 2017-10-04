Со вчерашнего дня в Даугавпилсе официально начался отопительный сезон. Как сообщило предприятие AS "Daugavpils siltumtīkli", с конца предыдущего отопительного сезона задолженность жителей за теплоэнергию снизилась примерно на 200 000 евро.

Если в 2016 году клиенты "Теплосетей" были должны предприятию 3 454 000 евро, то в этом году - 3 253 000 евро. Как видно из приведенных данных, долг уменьшился не существенно. Такая тенденция наблюдается уже много лет подряд и показывает, что горожане не в состоянии расплатиться с необходимой, но дорогостоящей услугой.



В преддверие отопительного сезона специалисты AS "Daugavpils siltumtīkli" провели ряд проверок и устранили недочеты. Ремонтные работы обошлись предприятию в 144 000 евро.