Со сменой руководства думы в Даугавпилсе на городских муниципальных предприятиях традиционно начинаются "чистки" - увольняются неугодные новой власти руководители, и на их место сажаются "свои" люди. В ближайшее время ряд предприятий самоуправления снова сменит членов правления. Вакансии открыты на должности руководителей "SIA „Labiekārtošana D” и ПЖКХ.

Согласно информации, опубликованной на сайте Государственного агентства занятости, свои CV претенденты могут присылать до 30 октября.



Помимо этого завершается конкурс на должности двух членов правления предприятия AS "Daugavpils satiksme". Кандидаты на вакантные места должны были подать свои документы в думу до 3 октября. Соответственно, на днях и это муниципальное предприятие уже в который раз сменит руководство.



Напомним также, что недавно в должности руководителя Социальной службы Даугавпилса была утверждена Нонна Якубовска.