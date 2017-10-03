Сегодня на пресс-конференции мэру города Рихарду Эйгиму был снова задан вопрос о дополнительном финансировании спидвея в нашем городе. Ранее градоначальник, будучи еще первым вице-мэром, заявлял, что спидвей спасать дума будет, но не в ущерб другим видам спорта, и без дополнительных средств из бюджета города.

На одной из недавних встреч с журналистами, на вопрос получит ли спидвей дополнительные средства от думы в этом году, Р. Эйгим ответил твердое нет, пояснив, что дополнительно и так было выделено порядка 25 000 евро на продолжение участия клуба в Польской лиге Nice. Хотя ранее руководство клуба "Локомотив" просило 260 000 евро, которые, видимо и были бы успешно получены, если бы не сменилась власть в городе. Так что мэр Дал понять, что вопрос с финансированием спидвея в этом году окончательно закрыт.



Далее следящих за ситуацией с финансированием даугавпилсского спидвейного клуба ждал неожиданный поворот — в интервью местному телеканалу мэр вдруг сообщил о выделении «Локомотиву» еще 75 000 евро!



- При встрече с руководством - Шидловским и Зилем я им пообещал, что 100 тысяч они получат. 25 тысяч мы им уже выплатили, нам осталось еще 75 тысяч, - сказал мэр в эфире программы.



В связи с противоречивой информацией, сегодня, 3 октября, на очередной пресс-конференции мэру был задан вполне закономерный вопрос — так все-таки в этом году финансирует дума спидвей дополнительно или нет, потому что мэр одним говорит одно, другим — другое, чем вызывает путаницу и лишние подозрения в непрозрачности решений думы.



На это председатель думы заявил, что его позиция остается неизменной - спидвею в нашем городе надо помогать. Он также сообщил, что на сегодняшний день клубу требуется от 75 000 до 140 000 евро на покупку лицензии, выплату долгов и зарплаты гонщикам. Если клуб, по словам Р. Эйгима, хочет получить эти деньги в этом году, он их получит. Но это будет за счет бюджета следующего года. То есть, как пояснил мэр, если в этом году дума выделит какую-то сумму клубу «Локомотив», то ее отнимут от запланированной суммы в бюджете на следующий год.



- Если они хотят получить 75 тысяч, или 140 тысяч, или даже все 250 тысяч, мы можем им эти деньги дать, но в таком случае, в следующем году они ничего не получат, - сказал. Р.Эйгим.



На вопрос "Из каких средств планируется дать денег спидвею в этом году, если бюджет распланирован, а резервный фонд городской думы пуст?", градоначальник дал понять, что деньги можно найти.



- Найти 75-100 тысяч - мы это можем. Получится или нет - это другой вопрос. Этот вопрос будет выноситься на заседание, и если это решение будет принято - тогда они деньги получат, - сказал Р. Эйгим.



Добавим, что мэр сегодня также заявил, что для спидвея ищут спонсоров и ведутся переговоры с «Железной дорогой», хотя все помнят, что ранее он сообщал, что переговоры с данной компанией давно состоялись и ни к чему не привели. «Железная дорога» заявила, что денег на спонсорство даугавпилсского спидвея у нее нет. Как понимать слова мэра, снова не совсем ясно, так как очередная порция информации вновь противоречит предыдущей. Или же все-таки дума продолжает стучаться в закрытую дверь, надеясь на благосклонность руководства железной дороги в вопросах финансовой поддержки спидвея в Даугавпилсе? Одним словом, противоречий в словах мэра становится все больше, а ясности при этом - меньше.



Как будут развиваться события с финансирование спидвейного клуба "Локомотив" покажет время и принятые думой решения. Портал Nasha.lv продолжет следить за ситуацией.