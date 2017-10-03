Государственная пожарно-спасательная служба сообщила о пожарах за минувшие сутки в нашем городе.

Днем в ГПСС поступил сигнал о горящем автомобиле на ул. Музея. Площадь возгорания составила 5 кв.м. Огонь удалось оперативно потушить. Пожар был ликвидирован в 13.54.

В 18.59 пожарные получили вызов на ул. Бривибас. Прибыв на место, они констатировали, что горит микроавтобус. Площадь пожара составила 8 кв.м. К 19.24 транспортное средства было потушено.