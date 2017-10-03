Мэр Даугавпилса Р. Эйгим решил пойти по стопам своего предшественника А. Элксниньша и начать обсуждать насущные проблемы горожан в социальных сетях. Сам ли он пишет посты или уже помогает новая советница по связям с общественностью, но обратился он к горожанам по примеру А. Элксниньша на двух языках: русском и латышском. Суть обращения свелась к тому, что мэр предлагает горожанам выбрать, что для них важнее: урегулирование вопроса с учетом и оплатой вывоза мусора или утепление домов.

"Хотел обсудить с вами такой вопрос. Руководство ПЖКХ скоро начнет рассчитывать плату за мусор для домов с мусоропроводами отдельно, исходя из фактического количества мусора в доме. Предлагают вариант изолировать так же контейнеры в других домах: например, ограждать их заборами или устанавливать навесные замки. Ясно, что на эти мероприятия без финансовой поддержки думы жители не пойдут.



Но что для вас важнее:



• софинансирование думы на изоляцию контейнеров с мусором, чтобы вы знали, что платите только за свой мусор, или

• увеличение поддержки самоуправления на отдельные мероприятия по повышению энергоэффективности (крыши, фасады, окна, коммуникации дома)?" - написал в своем профиле в facebook мэр города.



Продублируется ли где-либо данный опрос жителей, или мэру для принятия решения хватит пары голосов интернет-пользователей, покажет время.



Не совсем ясна и сама позиция мэра. Почему жители должны выбирать, какое из обещаний мэр должен выполнять, а какое — не обязательно? Означает ли данный "выбор", что второй вопрос (каким бы он ни оказался) так и останется в итоге нерешенным? Не сошлется ли на него мэр, когда его упрекнут в невыполнении обещанного перед выборами, заявив, что жители в социальных сетях заявили, что какой-то из видов поддержки им не нужен? Как показывают предыдущие события в Даугавпилсской думе, ожидать теперь можно чего угодно...