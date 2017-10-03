29 сентября в дневном центре Даугавпилской Социальной службы ,,Саскарсме” на улице Лиепаяс, 4 проходил юбилейный концерт. Хозяева и гости отмечали 15 – летие основания центра. Праздничный зал был заполнен улыбками юбиляров, множеством цветов и подарков.

Сначала это был Дневной центр для пенсионеров и инвалидов, сегодня это Дневной центр, «Саскарсме». Первым руководителем была Мария Воробьёва.

Структурная единица Даугавпилсского самоуправления, «Саскарсме» предоставляет социальные услуги высокого уровня для клиентов разных категорий и воплощает ряд социальных реабилитационных программ.

Клиентами дневного центра являются люди пенсионного возраста, семьи с детьми, люди – инвалиды, безработные

В центре работают различные кружки, регулярно проходят выставки персональных картин, кукол, сделанных своими руками и других поделок. В центре активно занимаются 562 участника. За полгода их круг пополнился 77 новыми клиентами.

Во время юбилейного концерта руководитель Социальной службы Нонна Якубовская вручила Благодарственные грамоты Даугавпилсской городской думы 34 уважаемым пенсионерам за самоотверженный труд, поддержку городских мероприятий, заинтересованность посетителей центра во всём, что происходит в городе, большой вклад в сплочении общества и в связи с 15 – летием дневного центра ,,Саскарсме”.