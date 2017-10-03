2 октября состоялась встреча Генконсула Республики Беларусь в Даугавпилсе Владимира Климова с руководством нашего города.

Во время встречи оговорили вопросы сотрудничества с городами-побратимами в Беларуси, развития культурных связей, обменных гастролей театральных трупп.

Обе стороны подчеркнули необходимость развития экономических контактов между нашими государствами. Господин Климов рассказал, что предприниматели Беларуси интересуются возможностями Латгальской специальной экономической зоны, однако дальше интереса дело не идет. По мнению Консула, необходимо мотивировать бизнес действовать дальше.

Во время встречи затронули тему о возможности восстановления традиции проводить региональные Дни предпринимателей.