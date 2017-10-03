Даугавпилсское Предприятие жилищно-коммунального хозяйства сообщает о том, что 3 октября будут проводиться работы по подключению отопления во всех домах, обслуживаемых ПЖКХ.

В случае, если батареи в квартире останутся холодными, жителям следует сообщить об этом в обслуживающую организацию, чтобы специалисты могли устранить завоздушивание радиаторов. Сделать это можно по номерам телефонов: 65476100 или 27013911.



На обслуживании у ПЖКХ на данный момент находятся около 30 000 клиентов в городе.