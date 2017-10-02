Депутаты Даугавпилсской городской думы от "Согласия", направили пакет предложений и финансовые расчёты к разрабатываемому бюджету самоуправления на 2018 год.





Дорогие даугавпилчане!



Нашему городу необходимо развитие, новые рабочие места, программы поддержки молодёжи и социальная поддержка, особенно - семьям с детьми. Для достижение этих целей - депутаты "Согласия" подготовили и направили свои предложения к бюджету Даугавпилса на 2018 год.



1. Предпринимателям создающим новые рабочие места самоуправление окажет поддержку - финансируя до 30% от стоимости постройки инженерных коммуникаций и субсидируя до 50% (до 430 евро) от заработной платы на срок до 1 года - новым рабочим местам - созданным для молодёжи до 29 лет.



2. Подержим семьи с детьми и увеличим финансирование на бесплатное питание в школах c 10 по 12 класс и в дошкольных учреждениях с 1-5 лет. Родители детей, стоящих в очереди в детский сад - получат компенсацию - равноценную финансовой поддержке на бесплатное питание. Данную программу можно реализовать уже с 1 ноября этого года.



3. Необходимо создать "стипендиальный фонд" для оплаты обучения нашим студентам в высшых учебных заведениях Латвии, обеспечив их возвращение в Даугавпилс.



4. Более 50% работников самоуправления (предприятий самоуправления) получают минимальную заработную плату. Необходимо увеличить "фонд заработной платы" на 10%, особенное внимание обратив на педагогов в дошкольных учреждениях. Главный принцип, чем выше зарплата - тем пропорционально меньше повышение оклада. Данного рода поддержу возможно заменить - предоставив более качественный пакет страхования работников.



5. На пути к бесплатному проезду в общественном транспорте - необходимо предоставить 50% скидку на проезд студентам декларированным в самоуправлении и ввести бесплатный проезд для инвалидов 3 группы.



6. Предусмотреть финансирование для создания центров социальной помощи в микрорайонах, поддержка работников социальной службы, финансирование программ "приёмных семей" и улучшение инфраструктуры социальных домов самоуправления.



7. Необходимо утвердить план введения программы освещения улиц на 3 года, благоустроить парки/скверы в Гайке, ул.Ятнику, ул.Селияс, ул.Авотиню, ул.Айзпилсетас, развивать спортивную базу в "Ругелях" и начать разработку технического проекта "Аквапарк" интегрируя объект в один из развиваемых территорий самоуправления, например, в "Стропах".



Данные предложения поданы нынешнему руководству городской думы. Финансирование идей возможно за счёт - увеличения бюджета самоуправления на 2,5 миллиона евро в следующем году (естественный прирост) и в результате перераспределения приоритетов развития самоуправления. Часть вложенных средств в развитие - вернётся в бюджет города посредством сбора налогов и пошлин.



Помимо предложений к бюджету Даугавпилса на 2018 год, депутаты "Согласия" в ближайшее время внесут свои предложения и в бюджеты предприятий самоуправления - ПЖКХ, "Labiekārtošana - D", "Daugavpils siltumtīkli", "Daugavpils satiksme" и тд..



С уважением,



Депутаты Даугавпилсской городской думы, -



Анатолий Гржибовский

Марьяна Иванова - Евсеева

Михаил Лавренов

Валерий Кононов

Андрей Элксниньш