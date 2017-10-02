Министр благосостояния Янис Рейрс допустил, что необходимо будет изменить акценты демографической политики, и призывать латвийцев решаться на второго — а некоторых — на первого — ребенка.

Рейрс в интервью LTV признал, что в данный момент много говорят о третьем ребенке, но семей, где один ребенок, больше, чем тех, где двое.



Поэтому, возможно, стоит изменить акценты и работать с теми семьями, в которых растет один ребенок — и которые считают, что этого достаточно. Немало и семей, где детей нет — необходимо обратить внимание и на эту группу, сместить акценты, «надо обратиться к новым ценностям, ценностям отношений, а не тому, что надо, надо, надо», заявил министр.



Он признал, что план существенно увеличить поддержку для третьего ребенка нельзя реализовывать в предложенном виде.

Рейрс отметил, что такое предложение требует 32 млн евро, однако оказалось, что в этих подсчетах учитывают только несовершеннолетних детей. Вместе с тем, в семье, где есть ребенок 21 года и двое детей младше, третий считается вторым — и на большую поддержку родители претендовать не может. Это недопустимо, считает Рейрс.



Именно поэтому необходимо менять систему подсчета, в противном случае пострадают около 50 тысяч семей, которые не получат более значительную поддержку. Рейрс указал, что решение этой проблемы планируют найти в течение двух недель.