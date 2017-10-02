По данным Департамента гражданства и миграции, больше всего неграждан в Латвии живет в Риге, Даугавпилсе и Лиепае. При этом именно в Даугавпилсе за последние 3 года активность неграждан на пути к натурализации и получению гражданства существенно выросла.

Желание стать гражданами Латвии у даугавпилчан мотивировано стремлением получить права для активного участия в государственной и политической жизни.



Всего в Даугавпилсе насчитывается 14 266 жителей со статусом негражданина. На данный момент около 600 человек активно осваивают латышский язык и историю Латвии на курсах, чтобы успешно сдать экзамен и получить статус гражданина ЛР.



Спрос на организованные самоуправлением курсы за последние годы значительно вырос. Если в прошлом году курсы посетили более 500 человек, то годом ранее эта цифра едва превысила две сотни.