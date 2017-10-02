Со 2 по 6 октября 2017 года Молодежный отдел Департамента спорта и молодежи организует НЕДЕЛЮ ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

У всех будет возможность узнать больше о добровольческой деятельности в Даугавпилсе.



Понедельник: участие добровольцев в планировании и организации мероприятий по всему городу

Вторник: Даугавпилсский приют для животных

Среда: посещение детского дома «Priedīte»

Четверг: Даугавпилсский территориальный центр социальной защиты пожилых людей

Пятница: Закрытие НЕДЕЛИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ